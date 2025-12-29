الفتح يتخطى الخليج ويحقق أول فوزين متتاليين

حقق فريق الفتح الأول لكرة القدم فوزين متتاليين للمرة الأولى في موسم دوري روشن السعودي، بعدما هزم مضيفه الخليج 1ـ0 مساء الإثنين على ملعب محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة الـ 12.

ويدين الفتح بالفضل لمهاجمه الأرجنتيني ماتياس فارجاس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41.

وكسِب المنافس السيطرة على الكرة، بنسبة 67 في المئة، لكنه عجز عن هز الشباك.

ورفع فريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز رصيده من النقاط إلى 11، فيما تجمد رصيد فريق المدرب اليوناني جورجيوس دونيس عند 14 نقطة.

وفاز الفتح 2ـ1 على الأهلي، الجمعة في الأحساء، ضمن الجولة الـ 11. ومع حصده نقاط مباراة الخليج، كسِب مباراتين متتاليتين لأول مرة في النسخة الجارية من «روشن».

وعزّز الفتح تفوُّقه أمام الخليج على صعيد دوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008، وفرض 13 مواجهة بينهما، كسِب الأول سبعًا منها، بحساب لقاء الإثنين، مقابل ثلاثة انتصارات للثاني وثلاثة تعادلات.