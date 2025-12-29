جوميز: التوقف خدم الفتح.. وفوزنا مستحق

أشار البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إلى فترة التوقف الأخيرة بوصفها أحد أسباب تحقيق فوزين متتاليين ضمن دوري روشن السعودي.

وهزم الفتح مضيفه الخليج 1ـ0، الإثنين في الدمام، لحساب الجولة الـ 12، بعد 72 ساعة من فوزه 2ـ1 على الأهلي في الأحساء.

وخلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء المواجهة مع الخليج، صرّح جوميز: «التوقف منحنا فرصة لترتيب أوراقنا واستطعنا بعده حصد ست نقاط من مباراتين، وأمام فريقين من الأقوياء».

ورأى أن فريقه استحق الفوز على الخليج، عطفًا على مستواه طوال الشوطين، فيما أثنى على الخليج ومدربه اليوناني جورجيوس دونيس، وقال: «دونيس يقدم نسخة كروية جميلة جدًا مع الخليج».

وامتدح البرتغالي الجناح عبد العزيز الفواز «17 عامًا»، الذي لعب كامل دقائق المباراة، قائلًا عنه: «هو لاعب صغير ويتطوّر، واليوم منحته فرصة وأثبت نفسه، وأداؤه في الشوط الثاني كان أفضل من الأول».

وللمرة الأولى، ضمن نسخة دوري روشن الجارية، يحقق الفتح، الذي وصل إلى النقطة الـ 11، فوزين على التوالي.