بعد أسبوعين.. ضمك يستعيد عليوي

يعود الفرنسي نبيل عليوي، لاعب فريق ضمك الأول لكرة القدم، إلى المشاركة مع الفريق بعد أسبوعين وفق الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي، حسبما ذكرت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتعرض عليوي لإصابة عضلية يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ميدانيًا، واصل فريق ضمك تحضيراته لمواجهة الأخدود، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12من دوري روشن السعودي، وذلك من خلال حصة تدريبية جرت في نجران.

وفضّل الجهازان الفني والإداري البقاء في الخبر عقب مواجهة الفريق الأخيرة أمام القادسية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، وصباح الإثنين توجهت البعثة إلى نجران.

واشتملت الحصة التدريبية، التي قادها المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجليستا، على تمارين لياقية تضمنت الجري حول الملعب، إلى جانب تطبيقات تكتيكية وفنية باستخدام الكرة.