سفير هولندا يزور مهرجان الصقور

زار هانز فان دير فودي سفير مملكة هولندا لدى السعودية، الإثنين، مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم «شمال مدينة الرياض» حتى 10 يناير المقبل.

واستقبل أحمد الحبابي، نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي، السفير والوفد المرافق الذين شهدوا جانبًا من أشواط المُلاك المحليين التي جرت بمشاركة 367 صقرًا ضمن منافسات مسابقة الملواح بالمهرجان، وتعرف خلال جولته على طرق عمل اللجان المختلفة، وعلى أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء أشواط الملواح.

وتجول السفير الهولندي في الأجنحة المشاركة في المهرجان، واستمع لشرح عنها.

وعبر هانز فودي عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي لسباقات الصقور في السعودية، التي تدار وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة.

وأثنى سفير هولندا لدى السعودية على تنظيم المهرجان، متمنيًا استمرار الاهتمام بتنظيم المهرجان من أجل المحافظة على الموروث، ودعم ممارسة هذه الهواية التراثية العريقة.