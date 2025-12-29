الخليج.. أسوأ نتائج منذ 3 أعوام

يمرُّ فريق الخليج الأول لكرة القدم بفترة نتائج هي الأسوأ بالنسبة له منذ ثلاثة أعوام، بعدما خسِر مبارياته الأربع الأخيرة، وأحدثها أمام الفتح، 0ـ1، مساء الإثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وقبل الجولة الجارية، خسِر الفريق من النصر 1ـ4 في الجولة الـ 9، والخلود 3ـ4 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والهلال 2ـ3 في الجولة الـ 11، على الترتيب، فيما تأجّلت مباراته مع الأخدود لحساب الجولة الـ 10.

ومنذ نهاية عام 2022، لم يتلقّ الخليج هذا العدد من الهزائم المتتالية.

وقبل ثلاثة أعوامٍ، تعرّض الفريق إلى سلسلة هزائم من سبع مباريات، آخرها في 31 ديسمبر 2022. منذ ذلك الحين، لم يُهزَم أكثر من ثلاث مراتٍ على التوالي، إلا في الآونة الأخيرة.

ويخوض الخليج موسمه الثاني تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، المدرب السابق للهلال والوحدة والفتح.