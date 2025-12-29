الحزم يكسب الرياض.. ويكسر التعادل التاريخي

كسر فريق الحزم الأول لكرة القدم نتائج التعادل بينه وبين نظيره الرياض تاريخيًا في دوري روشن السعودي، بعد أن تغلب عليه 2ـ1، الإثنين، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض العاصمة السعودية.

وتقدم الحزم عن طريق نواف الحبشي عند الدقيقة «31»، وزاد الغلة السوري عمر السومة بتسجيله الهدف الثاني «50»، فيما قلص السنغالي مامادو سيلا النتيجة للرياض «54».

وتواجه الفريقان مرتين في الدوري تاريخيًا الموسم قبل الماضي خلالها انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل سلبيًا 0ـ0، والثاني 1ـ1.

وبهذا الانتصار رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات ومثلها هزائم، فيما بقي الفريق العاصمي عند 8 نقاط من انتصارين وتعادلين مقابل 7 هزائم.

ويستضيف الحزم نظيره نيوم الأحد المقبل لحساب الجولة الـ13، فيما يواجه الرياض منافسه القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في اليوم ذاته.