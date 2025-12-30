كارينيو: ورثت فريقا ليس جيدا

اشتكى الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، من محدودية الأسماء التي يمتلكها في قائمته، وذلك بعد الخسارة أمام الحزم 1ـ2 ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب الأوروجوياني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد المباراة الإثنين: «نلعب بأفضل تشكيلة لدينا، ولكننا نملك عدد لاعبين محدودًا، هذه ثالث جولة أقودها».

وتابع :«عانينا من بعض الغيابات، مثل سيرجيو، الذي يساعدنا في الكرات الثابتة، وسنفتقده لمدة شهر».

وحول مجريات اللقاء قال: «كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، لكننا لم نقدم 30 دقيقة أولى جيدة، وتفاجأت من ذلك، وبعد استقبالنا للهدف تغير مستوى اللاعبين، حاولنا في الشوط الأول والثاني التسجيل، لكننا لم نستغل الفرص».

وحول استقباله أهدافًا من كرات ثابتة قال: «نعاني في ذلك بسبب قصر قامة اللاعبين، واستقبلنا أهدافًا منها أمام الحزم والاتفاق».

وعن سؤاله عن سبب عدم تحسن النتائج علق: «لم نتوقع أن نبدأ فترتنا بهذا السوء، فتغيير المدرب أحيانًا يحدث اختلافًا في الفريق، لا أريد الحديث عن المدرب السابق، لكني ورثت فريقًا لم يكن جيدًا من الناحية البدنية، وحسنّا هذا الجانب، لكننا لم نحصد النتائج».