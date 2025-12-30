قادري: لا نبحث عن الدفاع.. وضربنا منافسا مباشرا

شدد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، على أن نهجه الفني مع الفريق القصيمي ليس دفاعيًا وفق ما ذكر خلال المؤتمر الصحافي، الإثنين، الذي جاء عقب الانتصار أمام الرياض 2-1 ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب التونسي: «انتصارنا مهم، ضد فريق ينافسنا بشكل مباشر في الدوري، وأكدنا الفترة الممتازة، حصدنا 7 نقاط في 3 مباريات».

وحول نهجه التكتيكي أوضح: «عرفنا كيف نتعامل مع المباراة، فريق الرياض ممتاز في التحولات، وأؤكد أن الحزم ليس فريق تحولات ودفاع، لعبنا بالكرة وتحكمنا بنسق المباراة، وتقدمنا، ولو عرفنا التعامل مع بعض الوضعيات، كنا سنسجل أهدافًا أكثر».

وأضاف: «أدخلنا سعيود وفابيو، لم نبحث عن الدفاع، وهذا يعطي فكرة على منهجنا الفني».

وحول إصابة اللاعب نواف الحبشي، أوضح: «خضع لفحوصات، تعرض لإصابة على مستوى الرأس، وتعامل معها الجهاز الطبي بأفضل شكل ممكن».

أما مدى التحركات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أجاب: «نحرص على تدعيم الفريق في الفترة المقبلة، لن ندعم كثيرًا، وسندعم على حسب حاجتنا وإمكاناتنا، لاعب أو اثنين لدعمنا لإكمال الفترة المقبلة».