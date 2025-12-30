بعد إصابة الحبشي.. قادري يطالب بحماية اللاعبين

طالب التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، مسؤولي اللعبة في السعودية، بوضع قوانين تحمي اللاعبين من إصابات الرأس وفق ما ذكر في تصريح خاص بـ«الرياضية».

وجاء تصريح قادري بعد تعرض لاعبه نواف الحبشي لإصابة في الرأس أدت إلى استبداله في مباراة الرياض، الإثنين ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقال قادري: «في بعض الأحيان هناك نوعية إصابات تؤثر على صحة اللاعب بالدرجة الأولى، وهذا هو أهم شيء، ومن المهم أن يقع التفكير في إدراج قانون يحمي اللاعبين من إصابات الارتجاج وما شابهها».

وأكد لـ«الرياضية» سلامة الحبشي طبيب الحزم إصابة الحبشي بارتجاج في الدماغ، مؤكدًا تعرضه لنزيف، ناصحًا بالتفكير بهذا النوع من القوانين التي تحمي سلامة اللاعب.

واستبدل جلال قادري نواف الحبشي بالبرتغالي فابيو مارتينيز في الدقيقة 82 بعد تدخل تعرض له في وسط الملعب.