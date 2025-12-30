تعليم الأحساء يخطف لقب كأس المحافظ

توّج الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، فريق إدارة التعليم بكأس بطولة المحافظ لكرة القدم، عقب تغلبه على أمن الطرق 3-1 في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين.

وحل فريق الدوريات الأمنية بالمركز الثالث ونال الميداليات البرونزية ضمن النسخة الثالثة من بطولة المحافظ للقطاعات الحكومية، التي نظّمتها أمانة الأحساء وشارك فيها 24 فريقًا من مختلف القطاعات، ولعبت منافساتها على ملعب متنزه الملك عبد الله البيئي.

‏وأشاد المحافظ بالدعم الكبير الذي تحظى به الأنشطة الرياضية من القيادة الرشيدة حفظها الله، مؤكدًا أن هذه البطولة تأتي ضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمحافظة الأحساء، وبما يتواءم مع مستهدفات برنامج جودة الحياة.

‏وشهدت البطولة تنافسًا قويًا امتد شهرين، جرت خلاله 52 مباراة، وأدارها 25 حكمًا معتمدًا من وزارة الرياضة، فيما بلغ عدد المسجلين في البطولة 840 لاعبًا وإداريًا.

‏وفي ختام الحفل، كرّم المحافظ اللجان المنظمة والجهات الحكومية والفرق الفائزة، حيث حقق فريق تعليم الأحساء المركز الأول، وجاء فريق القوات الخاصة لأمن الطرق في المركز الثاني، وفريق قيادة دوريات الأمن في المركز الثالث، فيما نال فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بالأحساء الفريق المثالي.