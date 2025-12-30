فينالدوم جاهز.. وإنجليزي يلتحق بجهاز الشهري

خاض الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، آخر تدريبٍ جماعي قبل مواجهة النصر، الثلاثاء في الدمام، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وغاب فينالدوم عن التدريبين السابقين بسبب ظرف عائلي، حسبما نشرت «الرياضية» الأحد نقلًا عن مصادر خاصة.

وشهِد تدريب الإثنين عودته إلى المجموعة، لذا دخل إلى قائمة المباراة، التي حددها المدرب سعد الشهري، وأكدت المصادر نية الجهاز الفني إشراكه أساسيًا.

وأتمّ الشهري تحضيراته الميدانية للمواجهة، وركّز على عددٍ من الجمل الفنية التي يعتزم تطبيقها أمام النصر.

في سياق متصل، أعلن نادي الاتفاق، مساء الإثنين، عن اتفاقه مع الإنجليزي يان فوستر على الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول للعمل مساعدًا للمدرب.

وقاد فوستر «49 عامًا» في آخر محطات مسيرته التدريبية، فريق بليموث آرجيل في بلاده، من يناير إلى إبريل 2024. وقبلها، عمِل مدربًا مساعدًا في الاتفاق، بين يوليو 2023 ويناير 2024، ضمن جهاز مواطنه ستيفن جيرارد، نجم الكرة الإنجليزية والأوروبية السابق ومدرب الفريق من صيف 2023 وحتى مطلع 2025.

ودرّب المساعد الجديد للشهري منتخبات إنجلترا تحت 18 و19 و20 عامًا، من أغسطس 2019 وحتى انضمامه إلى «النواخذة» قبل عامين ونصف العام.