الأهلي يواجه الفيحاء برغبة النهوض

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم عند الـ 06:30 مساء الثلاثاء، نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين في 12 مباراة، منها 7 انتصارات للأهلي، مقابل فوز وحيد للفيحاء، وحضر التعادل في 4 مواجهات، وسجل المستضيف 21 هدفًا، مقابل 6 أهداف للضيف.

ويعد الجزائري رياض محرز الذي سيغيب عن المواجهة لارتباطه بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، هداف مواجهات الفريقين بالتساوي مع السوري عمر السومة المهاجم السابق بواقع ثلاثة أهداف.

ويسعى الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، إلى تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تعرض لها أمام الفتح في الجولة الماضية.

في حين يدرك البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الفيحاء، الذي خرج بنقطة وحيدة أمام الحزم في الجولة الماضية، صعوبة منافسه الذي يخوض المواجهة على أرضه وبين جماهيره.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي محرز والإيفواري فرانك كيسيه والسنغالي إدوارد ميندي، لمشاركتهم في البطولة الإفريقية، فيما يدخل الفيحاء بكامل عناصره ما عدا الزامبي فاشيون ساكالا المشارك في البطولة ذاتها.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة وحيدة، فيما يملك الفيحاء 12 نقطة في المرتبة العاشرة إذ فاز في 3 وتعادل مثلها وخسر 4 مواجهات.