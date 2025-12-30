الأخدود يستقبل ضمك في التحدي الخامس

يواجه فريق الأخدود الأول لكرة القدم، نظيره ضمك عند الـ 08:30 مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

ويسعى أصحاب الضيافة إلى تحقيق الفوز الأول على ضمك، في دوري المحترفين، بعد أن خاض الفريقان أربع مواجهات، حقق فيها «فارس الجنوب» ثلاثة انتصارات مقابل تعادل وحيد.

وسجل مهاجمو ضمك 7 أهداف في شباك منافسهم، مقابل هدفين للأخدود، فيما يعد الكاميروني كيفين نكودو مهاجم ضمك المنتقل إلى الدرعية الموسم الجاري هداف مواجهات الفريقين بواقع ثلاثة أهداف.

ويدخل الفريقان هذه المواجهة بالمدرسة البرتغالية، إذ يقود الأخدود باولو سيرجيو، فيما يتولى الجهاز الفني في ضمك أرماندو إيفانجيليستا، وهذا الأخير يسعى إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري، بعكس مواطنه الذي يملك انتصارًا وحيدًا.

ويحتل الأخدود المرتبة قبل الأخيرة برصيد 5 نقاط بعد الفوز في مواجهة وحيدة والتعادل في اثنتين، مقابل الخسارة في 7 مباريات، فيما يملك ضمك 6 نقاط من 6 تعادلات وأربع هزائم في المركز الـ16.