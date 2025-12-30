المعركة 31 تجمع الاتفاق والنصر

يحل فريق النصر الأول لكرة القدم، ضيفًا على الاتفاق عند الـ 08:30 مساء الثلاثاء، على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

ويواجه «النواخذة» ضيفًا ثقيلًا يختبر فيه قدرته على إيقاف الأصفر العاصمي الذي فاز في جميع مبارياته خلال الجولات الماضية.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري روشن السعودي في 30 مواجهة، كسب الضيوف 14 مباراة، وفاز المستضيف في 8 مباريات، وحل التعادل بينهما في 8 أخريات.

واستطاع لاعبو الأصفر العاصمي هز شباك منافسهم بـ47 هدفًا، مقابل 39 للاتفاقيين.

وتغلب الاتفاق في آخر مواجهة جمعت الفريقين بنتيجة 3ـ2 في الجولة 21 من الموسم الماضي، فيما تكررت النتيجة ذاتها بين الطرفين في أربع مرات.

ويأمل السعودي سعد الشهري مدرب الاتفاق، في تحقيق ما عجز عنه الآخرون أمام متصدر الدوري، وصاحب سلسلة أكثر انتصارات في الدوري، بتحقيق نتيجة إيجابية، بالانتصار أو التعادل، فيما يسعى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر إلى مواصلة كسر الأرقام وتحقيق الفوز الـ11 تواليًا.

ويحتل النصر صدارة دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة بعد 10 جولات، برصيد 30 نقطة، فيما يملك الاتفاق 15 نقطة في المرتبة الثامنة.