جيسوس والشهري.. مواجهة تكتيكية ثانية

يدخل السعودي سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تحديًا تكتيكيًا جديدًا للمرة الثانية أمام البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، خلال اللقاء الذي يجمعهما الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

ويملك جيسوس خبرة عريضة في الملاعب السعودية، من خلال قيادته الهلال خلال فترتي تدريب، الأولى عام 2018، والثانية بين 2023 و2025، قبل أن يتولى تدريب النصر خلال منافسات الموسم الجاري.

وحقق جيسوس في الملاعب السعودية خمس بطولات مع الهلال، وهي دوري المحترفين مرة، وكأس الملك مرة، وكأس السوبر السعودي ثلاث مرات، إضافة إلى فوزه بـ10 بطولات مع فريق بنفيكا البرتغالي، وبطولتين مع سبورتنج لشبونة، وبطولة مع براجا، وأخرى مع فنربخشة التركي، وخمس بطولات مع فلامنجو البرازيلي، ليصل المجموع إلى 24 بطولة في مسيرته التدريبية.

وعلى الصعيد التكتيكي، يراهن جيسوس على أكثر من رسم خططي، خاصة رسم 4ـ2ـ3ـ1 بوجود ثنائي في محور الارتكاز، وأمامه ثلاثي هجومي بين العمق والأطراف، بالقرب من رأس الحربة في المركز التاسع.

وأدار جيسوس 1129 مباراة خلال مشواره مدربًا فنيًا، حققت فرقه خلالها الفوز في 692 مباراة، وخسرت 231، إضافة إلى 206 تعادلات.

ويميل البرتغالي باستمرار إلى اللعب الهجومي والسيطرة، إضافة إلى صناعة أكثر من فرصة، وتسجيل عديد من الأهداف في اللقاء الواحد، لذلك سجل لاعبوه 2225 هدفًا، واستقبلت شباكهم 1090 هدفًا.

ومع النصر، هذا الموسم، أدار جيسوس 19 مباراة حتى الآن في مختلف المسابقات، فاز الفريق في 17 منها، كما خسر مرة أمام الاتحاد في كأس الملك، ومرة بركلات الترجيح أمام الأهلي في كأس السوبر، وسجل لاعبوه 64 هدفًا، واستقبلت شباكهم 17.

في المقابل، تراهن إدارة الاتفاق على المدرب السعودي سعد الشهري في قيادة الفريق منذ الموسم الماضي، بعد إقالة الإنجليزي ستيفن جيرارد، لكن دون الفوز بأي بطولة حتى الآن مع الفريق.

وبدأ الشهري مشواره التدريبي عام 2008، حين تولى تدريب منتخب تعليم المنطقة الشرقية لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، قبل أن يُكمل مشواره في قطاع الناشئين، بتولي تدريب شباب القادسية، ثم شباب النصر، قبل أن يصبح المدرب الفني لمنتخب السعودية تحت 20 عامًا، بين 2015 و2017.

وقاد الشهري منتخب تحت 20 عامًا إلى نهائي بطولة آسيا تحت 19 عامًا 2016، حيث خسروا أمام اليابان بركلات الترجيح، كما قاد الصقور الشباب إلى دور الـ16 من كأس العالم تحت 20 عامًا في 2017.

وبعد مهمة تدريب منتخب 20 عامًا، تولى الشهري قيادة فريق النهضة عام 2017، ثم الاتفاق خلال موسم 2017ـ2018، إذ تولى تدريب الفريق في 16 مباراة، حقق خلالها ثمانية انتصارات، وخسر أربعًا، إضافة إلى أربعة تعادلات.

وحقق الشهري نجاحات كبيرة مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، من خلال الفوز ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2022، وبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا في العام ذاته.

ومنذ يناير الماضي، أصبح الشهري المدرب الجديد لفريق الاتفاق، إذ أدار 27 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 12 انتصارًا، وخسر ثمانٍ، إضافة إلى سبعة تعادلات، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكهم العدد ذاته.

هذا ويعتمد الشهري أيضًا في طريقة لعبه على رسم 4ـ2ـ3ـ1 في معظم مبارياته مع الاتفاق، كما واجه منافسه جورجي جيسوس مرة واحدة من قبل، حين كان يقود البرتغالي فريق الهلال بالموسم الماضي، عندما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1ـ1، ضمن الجولة 27 في دوري روشن الموسم الماضي.