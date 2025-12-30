الشهري.. لا يعرف إلا الفوز أمام النصر

يتسلح سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بسجل لا يعرف إلا الانتصارات أمام النصر عندما يلتقيان، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، على ملعب «إيجو» في الدمام.

وخلال منافسات موسم 2017ـ2018، حين تولى سعد الشهري قيادة فريق الاتفاق للمرة الأولى خلال مسيرته التدريبية، التقى الاتفاق والنصر في الجولة 15 في بطولة دوري المحترفين 22 ديسمبر 2017، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وحقق فريق الاتفاق تحت قيادة الشهري الفوز على النصر بنتيجة 3ـ2 في تلك المباراة.

وسجل للاتفاق محمد الكويكبي في الدقيقتين 41 و 70، وحامد الغامدي عند الدقيقة 52، فيما سجل للنصر محمد فوزير في الدقيقة 56، وويليام جيبور في الدقيقة 72، علمًا أن النصر كان يقوده في تلك الفترة المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس.

وعاد سعد الشهري لقيادة الاتفاق لتحقيق الفوز على النصر بالنتيجة ذاتها 3ـ2، خلال ولايته التدريبية الثانية مع الفريق الاتفاقي، ضمن مواجهات الجولة 21 في دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وكان الانتصار الثاني للشهري على النصر، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، أعاد فيه الاتفاق بنتيجة المباراة مرتين، بعد تخلفه بهدف أيمن يحيى، ثم التعادل بهدف الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وسجل محمد آل فتيل هدف التقدم للنصر، إلا أنه سجل هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة 2ـ2 بين الفريقين، قبل أن يسجل فينالدوم هدف الفوز للاتفاق في الدقيقة 89، حين قاد النصر حينها المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

هذا ومن المقرر أن يواجه سعد الشهري فريق النصر للمرة الثالثة، لكن تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، حين يلتقي الفريقان الموسم الجاري في دوري «روشن»، علمًا بأن الشهري واجه جيسوس مرة واحدة سابقًا، حين كان يقود البرتغالي فريق الهلال في الموسم الماضي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الاتفاق والهلال بنتيجة 1ـ1.