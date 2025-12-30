قرعة آسيا 2.. النصر يواجه أركاداج في دور الـ 16

وضعت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2 فريق النصر الأول لكرة القدم، متصدر المجموعة الرابعة، أمام أركاداج التركمانستاني، وصيف الثانية، وذلك خلال عملية السحب التي جرت صباح الثلاثاء في كوالالمبور، العاصمة الماليزية.

وحدَّدت القرعة مواعيد مواجهات الأدوار الإقصائية، على أن تُلعب خلال فبراير المقبل، إذ تُجرى مباريات منطقة الغرب أيام 10 و11 ذهابًا، ثم 17 و18 إيابًا، فيما تُلعب مباريات منطقة الشرق أيام 11 و12 ذهابًا، ثم 18 و19 من الشهر ذاته.

وسيواجه الوصل الإماراتي، متصدر المجموعة الأولى، نظيره الزوراء العراقي، ثاني المجموعة الرابعة، في حين يلتقي فولاد سباهان الإيراني، وصيف المجموعة الثالثة، مع الأهلي القطري، متصدر المجموعة الثانية، كما يحل الاستقلال الإيراني، وصيف المجموعة الأولى، ضيفًا على الحسين الأردني، متصدر المجموعة الثالثة.

وفي منافسات الشرق، أوقعت القرعة فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مواجهة جامبا أوساكا الياباني، فيما يلتقي راتشابوري التايلاندي مع بيرسيب باندونج الإندونيسي، وبانكوك يونايتد التايلاندي مع ماكارثر الأسترالي، بينما يواجه كونج آن هانوي الفيتنامي نظيره تامبنيز روفرز السنغافوري.

ومن المقرر أن يُجرى نهائي البطولة الآسيوية 16 مايو المقبل من مباراة واحدة تجمع بطل منطقة الغرب بنظيره بطل منطقة الشرق، على أن تُسبق ذلك مواجهات ربع النهائي خلال مارس المقبل، إذ تُلعب مباريات الغرب أيام 3 و4 ثم 10 و11، بينما تُجرى مباريات الشرق أيام 4 و5 ثم 11 و12، فيما تُلعب مواجهات نصف النهائي خلال أبريل المقبل، يومي 7 و14 لمنطقة الغرب، و8 و15 لمنطقة الشرق.

وكان فريق الشارقة الإماراتي قد تُوِّج بلقب النسخة الماضية «2024ـ2025»، بعد فوزه على ليون سيتي سايلرز السنغافوري بنتيجة 2ـ1 في المباراة النهائية.