الاتحاد.. عوار يدخل مرحلة الجري

دخل الجزائري حسام عوار، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي والتأهيلي، الإثنين، تمهيدًا لعودته التدريجية للمشاركة في التدريبات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ عوار «27 عامًا» أنهى المرحلة الأولى من فترة علاجه في الدوحة، العاصمة القطرية، وذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب الجزائري المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تُجرى منافساتها حاليًّا في المغرب.

وبيَّن المصدر أنَّ اللاعب الجزائري بدأ الجري حول الملعب تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية، على أن يعود بعد خضوعه لاختبارات بدنية للتأكد من مدى جاهزيته التامة.

وكان عوار قد تعرّض لآلام عضلية خلال الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده قبل السفر إلى المغرب، الخميس قبل الماضي، ما اضطر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب «الخضر»، إلى إبعاده واستدعاء حيماد عبدلي، لاعب أنجيه الفرنسي، بدلًا منه.

وفي سياق متصل، يختتم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، جميع استعداداته عصر الثلاثاء، قبل المغادرة إلى تبوك لمواجهة نيوم، الأربعاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في جدول الدوري برصيد 17 نقطة، من خمسة انتصارات، وثلاث هزائم، وتعادلين.