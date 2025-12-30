الأهلي.. الجهني يعوّض غياب ميلوت

يتجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على زياد الجهني في مواجهة الفيحاء، التي تُلعب عند الـ 06:30 مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، ليحل بديلًا عن الفرنسي إينزو ميلوت «الموقوف» بداعي تراكم البطاقات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ يايسله منح الجهني بعض المهام، بهدف تطبيقها خلال المباراة، التي يغيب عنها الثلاثي الجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، المشاركون مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تُجرى منافساتها حاليًّا في المغرب.

وشارك الجهني مع الأهلي الموسم الجاري في 13 مباراة، منها 6 مواجهات في دوري روشن، و5 في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراتان في كأس الملك، بإجمالي 707 دقائق لعب، وفقًا لموقع «ترانسفيرماركت» العالمي.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة في جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 4، وخسارة واحدة.