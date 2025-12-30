انطلاق عروض فيلم «المجهولة» في دور السينما

احتفلت «روتانا ستوديوز» بطرح الفيلم السعودي «المجهولة» في دور السينما بالسعودية، وذلك خلال العرض الخاص الذي جرى في «فوكس سينما» بواجهة روشن في الرياض، بحضور صنّاع العمل وممثلي وسائل الإعلام.

ودشَّن الفيلم مشاركته في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بعرضه العالمي الأول، كما شارك في مهرجان زيورخ السينمائي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مقدمًا رؤية سينمائية تعكس تطور السينما السعودية وقدرتها على المنافسة عالميًّا.

والفيلم من إنتاج «روتانا ستوديوز» التابعة لمجموعة «روتانا ميديا»، بالشراكة مع مؤسسة «المنصور»، وبالتعاون مع مبادرة «ضوء»، وهيئة الأفلام السعودية، والصندوق الثقافي، فيما تولت شركة «قنوات» توزيعه، بوصفها الموزع لأبرز الأفلام في شباك التذاكر بالسعودية والخليج.

ويقدّم فيلم «المجهولة» نموذجًا متقدمًا لتوظيف الابتكار في مختلف مراحل الإنتاج، من خلال استخدام أحدث تقنيات التصوير، إلى جانب أساليب سرد بصري تعزز التجربة السينمائية للمشاهد. وقد جرى تصوير الفيلم في السعودية، وهو من تأليف وإخراج السعودية هيفاء المنصور، المخرجة العالمية، وبطولة كل من: ميلا الزهراني، وانتصار، وشافي الحارثي، ومشعل المطيري، وفاطمة الشريف.

وتدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والبعد الإنساني، حول نوال السفّان، الشغوفة بعالم الجرائم الحقيقية، التي تسعى إلى كشف هوية جثة فتاة مراهقة عُثر عليها في الصحراء، لتجد نفسها أمام لغز متشابك داخل مجتمع تقليدي.