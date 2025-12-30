أبعد مجرشي قبل النصر.. يايسله يغيّر 3

أجرى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاض بها مواجهة الفيحاء، مقارنة بالتشكيلة التي لعبت أمام الفتح في الجولة الماضية التي خسرها بنتيجة 1ـ2.

وأبعد يايسله علي مجرشي عن لقاء الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ليشرك محمد عبد الرحمن بدلًا منه.

يشار إلى أنَّ مجرشي من المهددين بالإيقاف عن كلاسيكو النصر، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ13 من الدوري.

كما دفع بزكريا هوساوي بدلًا من البلجيكي ماتيو دامس، فيما يغيب الفرنسي إنزو ميلوت عن المباراة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويعوضه زياد الجهني.

واعتمد المدرب الألماني على تشكيل مكوّن من عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع المكوَّن من البرازيلي روجير إيبانيز والتركي ميريح ديميرال في قلبي الدفاع، وعلى الطرفين محمد عبد الرحمن وزكريا هوساوي.

وفي خط الوسط شارك زياد الجهني والكاميروني فالنتين أتانجانا، وعلى الجناحين البرازيليان ماثيوش جونسالفيس وجالنيو، فيما قاد خط الهجوم فراس البريكان إلى جانب الإنجليزي إيفان توني.

ويفتقد الأهلي في الفترة الجارية خدمات الثلاثي الجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، لانشغالهم بالمشاركة مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًّا في المغرب.