«موسم الرياض» يكسر حاجز 11 مليون زائر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، أن عدد زوار موسم الرياض 2025 تجاوز حاجز 11 مليون زائر منذ انطلاقه.

وأوضح بيان الترفيه، الثلاثاء، أن هذا الرقم المتقدم جاء نتيجة التوسع المستمر في إطلاق التجارب الترفيهية، وتنوع المحتوى، الذي يقدمه الموسم بين العروض العالمية، والحفلات الموسيقية، والمسرحيات، والفعاليات الثقافية والرياضية، ما أسهم في زيادة عدد الحضور، واستقطاب الزوار من داخل السعودية وخارجها، ضمن منظومة ترفيهية متكاملة تتجدد بشكل يومي.

وشهدت مناطق الموسم حضورًا كثيفًا، تصدره الإقبال الكبير على «بوليفارد وورلد» بما يقدمه من تجارب مستوحاة من ثقافات ودول متعددة، إلى جانب الحضور اللافت للحفلات الغنائية والعروض المسرحية، التي استمرت في استقطاب جمهور واسع خلال الفترة الماضية.

وسجلت منطقة السويدي حضورًا جماهيريًا كبيرًا في أيامها الختامية، إذ واصلت تقديم نموذج مميز للتنوع الثقافي من خلال الفنون والعروض الشعبية والمأكولات، فيما شهدت منطقة «بيست لاند»، التي تقدم تجربة تفاعلية مبتكرة، إقبالًا لافتًا من مختلف الأعمار، ما عزز من مكانتها بصفتها إحدى أبرز محطات الجذب خلال الموسم.

كما أسهمت الفعاليات الرياضية في تعزيز الزخم الجماهيري، وفي مقدمتها أسبوع الملاكمة، الذي شهد تنظيم «ليلة الساموراي»، حيث حظيت النزالات العالمية بحضور جماهيري وإعلامي واسع، ورسخت مكانة الرياض وجهة رئيسة لاستضافة أكبر أحداث الملاكمة العالمية.

ويعكس تجاوز 11 مليون زائر حجم التنوع والتجدد في محتوى موسم الرياض، وقدرته على الجمع بين الترفيه، والثقافة، والرياضة، في تجربة متكاملة تواكب تطلعات الجمهور، وتؤكد استمرار نجاح الموسم في ترسيخ موقعه كونه أحد أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى العالم.