المرة الأولى.. الناصر أساسيّا في روشن مع النصر

يخوض سعد الناصر، ظهير فريق النصر الأول لكرة القدم، المواجهة الرسمية الأولى له مع «الأصفر» بالقائمة الأساسية في دوري روشن السعودي خلال مواجهة الاتفاق، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12.

ولم يجرِ المدرب البرتغالي إلا تغييرًا وحيدًا على قائمته الأساسية مقارنة بالتي خاضت لقاء الأخدود الجولة الماضية بإخراج نواف بوشل وإشراك الناصر.

وفي بقية الأسماء اعتمد على كل من نواف العقيدي في حراسة المرمى، وقلبي الدفاع الإسباني إنيجيو مارتينيز وعبد الإله العمري، وعلى الظهيرين الناصر وسلطان الغنام، فيما يحكم وسط الملعب أنجيلو جابرييل ومارسيلو بروزوفيتش، وعلى الجناحين كينجيلسي كومان وويسيلي تيكسييرا، وعلى خط الهجوم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش.

ويحتل النصر صدارة دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة بعد 10 جولات، برصيد 30 نقطة.