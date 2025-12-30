أمام الفيحاء.. توني وجالينو يكرران سيناريو ضمك والهلال

كرر الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سيناريو التألق المشترك مع الجناح البرازيلي جالينو، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه من صناعة زميله، خلال مواجهة الفيحاء ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وجاء هذا الهدف ليؤكد من جديد نجاح الثنائية الهجومية، التي سبق لها أن تسببت في هز شباك ضمك والهلال خلال الموسم الماضي، حيث كان توني حاضرًا بالتسجيل وجالينو بالتمرير الحاسم.

أما في الموسم الجاري، فقد ظهر هذا السيناريو للمرة الأولى قاريًا، عبر بوابة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ضمن اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الغربي بخماسية نظيفة.

وخلال الموسم الجاري، خاض المهاجم الإنجليزي 20 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، وقدم أربع تمريرات حاسمة، فيما ظهر جالينو بـ13 لقاء، سجل فيها هدفين، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.