إيبانيز يهز الفيحاء بالرأسية الثامنة

بصم البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على الهدف الثامن من ضربة رأسية مع الفريق الغربي، بعد أن هز شباك الفيحاء خلال اللقاء الذي انتهى بثنائية نظيفة ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وتمكن المدافع البرازيلي من هز الشباك عند الدقيقة 64، بعد عرضية من ضربة ركنية نفذها مواطنه ويندرسون جالينو.

وقبل لقاء الثلاثاء هزت رأسيات المدافع البرازيلي شباك كل من الوحدة «مرتين»، والوصل الإماراتي، والاتحاد، والفيحاء «مرتين»، والنصر في النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي.

أما على صعيد جميع أهدافه نجح في تسجيل 13 هدفًا مع الأهلي الذي انتقل إليه صيف 2023 قادمًا من روما الإيطالي.

ولم يسبق للفريق الغربي أن خسر بعد أن سجل إيبانيز أحد اهدافه بواقع 9 انتصارات وتعادلين.