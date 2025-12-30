بالعربي.. الوحدة ينتزع الانتصار الرابع

حقق فريق الوحدة الأول لكرة القدم انتصاره الرابع تواليًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الموسم الجاري، على حساب العربي مضيفه في المواجهة التي جرت على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 14.

وأحرز سطام اللحياني الهدف الوحيد للوحدة في المواجهة عند الدقيقة 90 من زمن المباراة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد العربي عند النقطة 13 في المركز 14.

ويعد الانتصار على العربي الرابع تواليًا للفريق الأحمر عقب تغلبه على الجبيل في الجولة الماضية، وقبلها الانتصار على العدالة والأنوار تواليًا.

ويواجه الوحدة في الجولة المقبلة نظيره العروبة في مكة المكرمة، الثلاثاء المقبل، بينما يحل العربي ضيفًا على الجبيل، الإثنين المقبل، في الجولة ذاتها.