بالانتصار الثاني.. العدالة يبتعد عن الخطر

حقق فريق العدالة الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تواليًا الموسم الجاري، بتغلبه على ضيفه الجبلين 2ـ1، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن الجولة الـ14 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، الثلاثاء.

وقفز العدالة ثلاثة مراكز، وغادر مراكز الهبوط للمرة الأولى ببلوغه النقطة الـ13 في المركز الـ 13، فيما بقي الجبلين عند 21 نقطة ومهدد بخسارة المركز السادس.

تقدم أصحاب الأرض بهدف السبق من تسديدة أرضية زاحفة من قدم راشد السالم عانقت شباك الجبلين عند الدقيقة 27 انتهى عليها الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني ضاعف حسن المجحد، لاعب العدالة، النتيجة بهدف ثانٍ من تسديدة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 47، وفي الوقت بدل الضائع قلص الضيوف الفارق عن طريق البرتغالي بيدرو ميجيل عند الدقيقة 90+10.