اتحاد القدم يستنكر تصريحات رئيس اللعبة الفلسطيني

أعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استنكاره للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وفق ما ذكره في بيان رسمي الثلاثاء.

وذكر البيان: «احتوت التصريحات على إيحاءات ومزاعم مرفوضة تمس نزاهة المنافسة الرياضية، من خلال الزج باسم المنتخب السعودي في سياق لا يمت للرياضة بصلة، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس العرب والتي جرت أخيرًا في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA».

وأكد اتحاد القدم احترامه لمسيري كرة القدم الفلسطينية، مع رفضه التام لأي اتهامات، مطالبًا في الوقت ذاته البعد كل البعد عن ما يثير الرأي العام ويخالف الهدف الأسمى من تنظيم هذه البطولات العربية التي تعزز أواصر المحبة والإخاء بين البلدان العربية الشقيقة.