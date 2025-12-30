أولى صفقات الشتاء.. الأهلي يتفق مع بطل أمريكا الجنوبية

توصّلت إدارة شركة النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظيرتها في إنترناسيونال البرازيلي تضم بموجبه ريكاردو ماتياس، مهاجم الأخير، بدءًا من يناير المقبل، حسبما كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وسيقيّد الأهلي المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عامًا في إحدى الخانتين المخصصتين للاعبين الأجانب مواليد 2004 وما بعده.

وطبقًا للمصادر نفسها، أنهى اللاعب جميع إجراءات الفحص الطبي تمهيدًا لتوقيع عقده مع الأهلي وإعلان أولى صفقات النادي الشتوية رسميًا.

ويأتي التعاقد معه حسب المصادر بطلب من الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، الذي أوصى بضرورة استقطاب مهاجم في سوق انتقالات يناير.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية لأندية دوري روشن السعودي 5 يناير المقبل وفق الجدولة التي حددها مسبقًا اتحاد كرة القدم.

وتدرج ماتياس في صفوف الفئات السنية لنادي إنترناسيونال قبل تصعيده للفريق الأول بداية العام الماضي.

وحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» لعب المهاجم الشاب 35 مباراة برفقة فريقه، وسجل 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

وحقق ماتياس بطولة أمريكا الجنوبية للشباب مع المنتخب البرازيلي في فبراير الماضي بعد تصدر مجموعة المرحلة النهائية أمام الأرجنتين.

وخلال البطولة سجل هدفًا واحدًا أمام تشيلي في مباراة انتهت برازيلية بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة.