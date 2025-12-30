«الدون» يختم العام بـ 41 هدفا

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عام 2025 بتسجيله 41 هدفًا، مواصلًا حضوره التهديفي الممتد عبر أكثر من عقدين، في مسيرة قلّما عرفت التوقف حتى مع تغيّر الأندية والبطولات وتبدّل الأدوار داخل الملعب.

بحسب القائمة التي رصدت حصيلته السنوية أن 2025 يُعد أقل فتراته تهديفًا مع النصر منذ انضمامه في يناير 2023.

وخلال مرحلة الأصفر تحديدًا، سجّل رونالدو 54 هدفًا في 2023، ثم 43 هدفًا في 2024، قبل أن ينهي 2025 عند 41 هدفًا، ما يجعل العام الجاري الأقل مقارنة بالعامين السابقين داخل النادي.

وعند العودة إلى الصورة الأكبر لمسيرته كما تعكسها الأرقام، تبرز أعوام ذروة تاريخية يصعب تكرارها.

ودوّن «الدون» أعلى حصيلة تهديفية سنوية في القائمة خلال 2013 حين وصل إلى 69 هدفًا، وهو الرقم الأعلى في مسيرته ضمن هذه السلسلة، تليه أعوام قريبة من القمة مثل 2012 «63»، و2014 «61»، و2011 «60».

في المقابل، تُظهر القائمة أيضًا بدايات متواضعة نسبيًا في الأعوام الأولى، إذ جاء 2002 كأقل أعوامه تهديفًا بـ5 أهداف، قبل أن تبدأ الأرقام بالصعود التدريجي مع مرور المواسم: 2006 «25»، ثم 2010 «48» وصولًا إلى انفجار الأرقام في العقد التالي.

كما شهد عام 2022 تسجيله 16 هدفًا، وهو من أدنى أرقامه في مسيرته المتأخرة وفق القائمة، قبل أن يعاود الارتفاع مع انتقاله إلى النصر في 2023.