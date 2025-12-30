بهدفي النصر.. فينالدوم يتخطى إسهامات السليتي

تخطى الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، رقم التونسي نعيم السليتي، لاعب النواخذة سابقًا، في عدد الإسهامات التهديفية بدوري روشن السعودي بعد أن هز شباك النصر خلال اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12.

وبلغ لاعب ليفربول الإنجليزي سابقًا 36 إسهامًا في دوري المحترفين ، ليشترك مع السليتي في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر لاعبي الاتفاق إسهامًا في تاريخ المسابقة.

وبلغ رصيد فينالدوم 26 هدفًا و11 تمريرة حاسمة، في حين كان رقم السليتي 36 من خلال 21 هدفًا و15 تمريرة حاسمة، ليواصل فينالدوم حضوره المؤثر مع الاتفاق منذ انضمامه للفريق صيف 2023.

وبصم لاعب الوسط الهولندي على المساهمة الخامسة له أمام النصر تحديدًا بتسجيله 4 أهداف، وتقديم تمريرة حاسمة واحدة من أربع مباريات، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.