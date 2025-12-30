جيسوس: الاتفاق أفضل مباريات النصر.. ولم نستثمر الفرص

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أنه خاض واحدة من أفضل المباريات أمام الاتفاق على الرغم من التعادل 2ـ2 خلال اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب «إيجو».

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد المباراة: «كان لقاءً جيدًا ومن أفضل مباريات النصر خلال الموسم الجاري».

وأضاف: «ليس كل مباراة تلعب بشكل جيد تنتهي بالانتصار، لكن إن لم تفز يجب عليك ألّا تخسر».

وحول الهدفين التي استقبلتهما شباك فريقه علق: «الاتفاق سنحت له 3 فرص تمكن عبرها من تسجيل الهدفين التي جلبت التعادل».

وأردف: «خلقنا فرصًا كثيرة في المواجهة، ولكن لم نوفق في استثمارها، وعدد الركنيات والتسديدات على المرمى تثبت ذلك».

وعن مستوى اللاعبين علق: «أنا راضٍ جدًا عنه مستوى اللاعبين، وعن العمل الذي قدموه في اللقاء.. لعبنا 11 جولة خسرنا فقط منها نقطتين وهذا أمر جيد».