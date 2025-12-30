النصر والاتفاق يتعادلان بالنتيجة المفضلة

كرر فريق الاتفاق الأول لكرة القدم وضيفه النصر تعادلهما بنتيجة 2ـ2 للمرة الخامسة في تاريخ دوري روشن السعودي خلال اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وتعد هذه النتيجة الأكثر حضورًا حينما يتعادلان، إذ ظهرت للمرة الأولى موسم 2013ـ2014، ثم 2017ـ2018، و2020ـ2021، والرابعة شهدها موسم 2021ـ2022.

وتقدم الفريق الشرقي أولًا عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم عند الدقيقة 16، قبل أن ينتفض النصر في الشوط الثاني بتسجيل ثنائية بواسطة البرتغالي جواو فيليش «47»، وبصم على الثاني مواطنه كريستيانو رونالدو «67»، إلا أن لاعب الوسط الهولندي عاد مجددًا ورفض خسارة «النواخذة» في الدقيقة 80.

ويملك النصر عقب التعادل أمام الفريق الشرقي 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وحيد دون أي هزيمة، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة من 4 انتصارات ومثلها تعادلات فيما خسر 3.

وينزل الأصفر ضيفًا على نظيره الأهلي الجمعة المقبل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لحساب الجولة الـ 13، فيما يلاقي الاتفاق نظيره الأخدود في اليوم ذاته.