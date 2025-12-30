ريشة: الحنفوش أخطأ بالتراجع عن طرد الناصر

أوضح المصري محمد كمال ريشة، محلل التحكيم في صحيفة «الرياضية»، أن الحكم شكري الحنفوش أخطأ وفق تقديره عندما تراجع عن قرار طرد سعد الناصر، ظهير فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال مباراة الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وكان الحنفوش أشهر البطاقة الحمراء عند الدقيقة الخامسة بحق الناصر نتيجة تدخله على مد الله العليان، قبل أن يستدعيه حكم تقنية الفيديو «VAR» لمراجعة اللقطة الجدلية.

وبعد المشاهدة، عدّل قراره وألغى البطاقة الحمراء مكتفيًا بالإنذار.

وعلّق ريشة على الحالة قائلًا: «تدخل تقنية الـVAR باستدعاء الحكم وتراجع الحكم عن الطرد قراران خاطئان». وفسّر رأيه بقوله: «الناصر تدخل بأسفل الحذاء وفي مكان غير محمي، وتسبب في إيذاء قدم العليان وفق تقديري»، وأضاف: «أختلف مع الحكم، كان عليه الإصرار على قراره بإشهار البطاقة الحمراء، إذ لا توجد منافسة على الكرة أيضًا».

وانتهت المباراة بالتعادل 2ـ2 على ملعب «إيجو» في الدمام، ليواصل النصر صدارته للترتيب برصيد 31 نقطة، فيما يملك الاتفاق 16 نقطة.