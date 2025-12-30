الشهري: ضربنا النصر.. وخطفنا نقطة من فم الأسد

أوضح سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أنه نجح في ضرب النصر من خلف الدفاع كي يتمكن من الخروج بالتعادل 2ـ2 خلال اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب السعودي: «نجحنا تكتيكيًا والهدفان كلاهما من خلف دفاع النصر، وهي من النقاط التي عملنا عليها في الفترة الماضية».

وأضاف: «أهدافنا كانت واضحة، لابد من إغلاق المساحات على النصر في العمق والأطراف، وركزنا أكثر على الأطراف، لأن 80 في المئة من أهداف الأصفر عن طريق الأجنحة».

وأكمل: «كنا متوقعين أن النصر سيترك مساحات في الخلف، أما من الناحية الدفاعية فرتبنا صفوفنا وخرجنا بنقطة من فم الأسد».

وعن التعادل أمام النصر، علّق: «نقطة جيدة أمام المتصدر، وعلى المستوى الفني قدمنا مباراة مميزة ولعبنا بشخصيتنا، وأتقدم بالشكر للهولندي جورجينيو فينالدوم بعد الظروف الصعبة التي مر بها بسبب وفاة جدته وإصراره على المشاركة».

وتابع عن الهولندي: «لاعب على مستوى عالٍ ويمتلك خبرة كبيرة، والظروف التي يمر بها تعطيه قوة، والأداء الذي قدمه اليوم هو من أجل الذكريات ورد الجميل لجدته، وأنا أعرف أنه يلعب اليوم وهو محترق من داخله، ولكنه لاعب يجبرنا على احترامه وهو مكسب لنا».

وحول مستويات الفريق الشرقي، قال: «أتمنى أن نستمر على هذا النهج، كنا نعرف المشكلة في الفريق من ثالث جولة، واتخذنا قرارات مع الإدارة وفترة التوقف ساعدتنا».