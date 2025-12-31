المتصدر يتعطل

تعثر فريق النصر الأول لكرة القدم بالتعادل أمام مضيفه الاتفاق 2ـ2 ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب إيجو في الدمام تصوير: عبد العزيز النومان