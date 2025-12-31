الشباب والقادسية.. الضربة الـ 15

يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم، نظيره القادسية عند الـ 08:30 مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 14 مباراة، حقق فيها الشباب 10 انتصارات، مقابل 4 للقادسية و4 تعادلات، واستطاع مهاجمو «الليث» تسجيل 26 هدفًا في شباك منافسهم، فيما سجل «بنو قادس» 16 هدفًا، ويعد الدولي السابق ناصر الشمراني مهاجم الشباب الأسبق هداف المواجهات بواقع 5 أهداف.

ويسعى الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب الشباب، إلى تحقيق الفوز الثاني دوريًا، وإيقاف سلسلة النتائج السلبية، والتي كان آخرها السقوط أمام الاتحاد 0ـ2، فيما يسعى الإيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية الجديد، إلى اقتناص فوزه الأول، بعد التعادل أمام ضمك 1ـ1، عقب توليه الدفة الفنية خلفًا للإسباني ميتشل جونزاليس.

ويحتل الشباب المرتبة الرابعة عشرة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط، من فوز وحيد و5 تعادلات و4 هزائم، في المقابل يقع القادسية في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 5 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين.