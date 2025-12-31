نيوم والاتحاد.. لقاء فض الشراكة

يسعى فريق نيوم الأول لكرة القدم، وضيفه الاتحاد إلى فض الشراكة بينهما في عدد النقاط، عندما يلتقيان، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، لحساب منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

ويتساوى الفريقان في الرصيد النقطي، حيث يمتلك كل فريق 17 نقطة، بعد فوز كل منهما في خمس مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في ثلاث مباريات، لكن الاتحاد «السادس» يتفوق على نيوم «السابع» بفارق الأهداف.

وبعد تعثره في مباراتين بالخسارة أمام النصر والتعادل أمام التعاون، عاد نيوم إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على النجمة في الجولة الماضية، ويتطلع اليوم إلى فض الشراكة وحصد العلامة الكاملة للتقدم في جدول الترتيب.

بينما يسعى أصفر جدة إلى مواصلة انتصاراته عقب فوزه في الجولة الماضية على الشباب وقبلها الانتصار في البطولة الآسيوية على ناساف الأوزبكي.

ويغيب عن الاتحاد محترفاه الجزائري حسام عوار للإصابة، والمالي محمدو دومبيا المشارك مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا.