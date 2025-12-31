وسط ركود سوق سيارات 2025.. الأكسنت الأكثر مبيعا.. و«الهلي» يدخل القائمة

سجَّل عام 2025 ركودًا لافتًا في السوق السعودي للسيارات، رافقه تراجع في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بنسبة تجاوزت 20 في المئة، حسبما أكده لـ«الرياضية» مختصون في السوق ذاته، مرجعين ذلك إلى أسباب عدة، من بينها دخول سيارات صينية جديدة، وتغيّر سلوك المستهلك وبحثه عن خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى غياب العروض القوية وتأجيل بعض قرارات الشراء، لافتين إلى ان السيارات الاقتصادية والموفرة للوقود تواصل سيطرتها على الأكثر طلبا.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في مبيعات السيارات، وبالبحث عن أكثر خمس سيارات مبيعا في الأشهر الماضية من عام 2025م، ووفقا لتقارير مختصة فإن هناك وكالات تصدّرت وتأتي في مقدمتها «هيونداي أكسنت»، بمحرك سعة 1.5 لتر، 4 أسطوانات، بقوة 115 حصانًا، وكونها موفرة للوقود جعلها تتصدر القائمة في السوق السعودي للسيارات.

وفي المرتبة الثانية، جاءت «تويوتا» من خلال سيارة «كامري»، التي تُعد من أكثر السيارات شعبية، لا سيما بين فئة الشباب، بمحرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر وقوة المحرك حوالي 201 حصان.

ودخلت «كيا» دائرة المنافسة، وحصدت المرتبة الثالثة عبر سيارة «كيا بيقاس»، التي تُعد الأقل سعرًا بين منتجات كيا، وتُستخدم بكثرة لدى شركات تأجير السيارات وخدمات التوصيل، نظرًا لسعرها المنخفض واقتصادها في استهلاك الوقود، المحرك: بنزين 1.4 لتر 4 سلندر. والقوة 95 حصان.

وعادت «هيونداي» إلى القائمة من خلال «إلنترا»، التي حلّت في المرتبة الرابعة، وهي من السيارات ذات الشعبية الكبيرة، وتنافس «كامري» ضمن الفئة نفسها من المستخدمين سعة المحرك حوالي 1.5 لتر / 1.6 لتر وقوة الحصان 113 – 127.

وفي المرتبة الخامسة جاءت سيارة «البيك أب» من تويوتا، المعروفة بـ«هايلوكس»، التي يرتبط بها السعوديون منذ سبعينيات القرن الماضي بعلاقة وثيقة توارثتها أجيال عدة، حتى أُطلق عليها لقب «الهلي» ومتعدد الاستخدامات وقوته بلغت 235 حصان.