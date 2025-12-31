تعادل الاتفاق يعيد ذكريات الفرح النصراوي قبل 12 عاما

غاب النصراويون طويلًا عن لقب الدوري، وحينما عادوا مجددًا لانتزاع اللقب في العام 2014 كان هناك سيناريوهات مثيرة وثقت وصولهم إلى اللقب، ولعل أبرز ما يمكنه إثارة روح التفاؤل في قلوب أنصار الأصفر العاصمي، هو التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مستضيفهم الاتفاق، مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من عمر دوري روشن السعودي.

في ذلك الدوري تغلب النصر أولًا على نجران بثنائية، ثم ذهب إلى الأهلي ليتعادل معه سلبًا، وبعدها قطع سلسلة من الانتصارات المتواصلة التي لم يستطع إيقافها سوى الفرقة الاتفاقية في تاسع جولات المنافسة المحتدمة مع منافسه التقليدي الهلال في لقاء جرى فوق عشب ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض بتعادل موجع، وبنفس النتيجة عندما اهتزت شباك كل فريق مرتين.

يأتي الاستبشار هنا كون الاتفاقيين أنفسهم كرروا ذات المشهد، فبينما كان النصراويون يمنون النفس باستمرار انتصاراتهم القياسية بقيادة مدربهم الخبير البرتغالي جيسوس، فاجأت فرقة المدرب السعودي سعد الشهري المتابعين وأحبطت المتصدر المتحفز بتعادل مزعج ومؤلم، فكتبت أول تعثر حقيقي في الطريق الأصفر الباحث عن لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ العام 2019، وبعد أن أعلن الحكم شكري الحنفوش نهاية مباراة الثلاثاء استعاد النصراويون ذكريات الدوري الذي جرت أحداثه قبل 12 عامًا، آملين أن يكون التعادل الاتفاقي وبالنتيجة ذاتها، صورة مستنسخة في وقت قد يعيد التاريخ نفسه ويكون اللقب في نهاية المطاف نصراويًا، بينما أحد قواسمه الواضحة هو التعثر أمام الاتفاق.