«Gazzetta dello Sport» الإيطالية: الإنتر يراقب كانسيلو

اتخذ البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق الهلال الأول لكرة القدم، قرارًا بمغادرة صفوف الأزرق العاصمي لرغبته في لعب المزيد من المباريات لاستهداف مكان في قائمة منتخب بلاده المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، وفقًا لما نشرته صحيفة «Gazzetta dello Sport» الإيطالية، الأربعاء.

وبحسب الصحيفة يهتم إنتر ميلان الإيطالي، بضم كانسيلو «31 عامًا»، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتعويض الهولندي دينزل دومفريس، الذي يشغل خانة الظهير الأيمن في النادي الإيطالي وسيعود للعب مجددًا منتصف مارس المقبل بسبب الإصابة.

وأضافت «Gazzetta dello Sport» أن على إدارة شركة نادي الهلال، تحمل الجزء الأكبر من راتب كانسيلو الحالي، البالغ 15.5 مليون يورو، حال موافقتها على إعارته إلى إنتر ميلان.

وستقرر إدارة إنتر ميلان دخول المفاوضات المباشرة مع إدارة الهلال في الأيام المقبلة لاستعادة خدمات لاعبها السابق، الذي مثل الفريق الإيطالي موسم 2017ـ2018، تحت قيادة الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وانتقل كانسيلو إلى صفوف الهلال صيف العام الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي ولعب مع الأزرق 45 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.