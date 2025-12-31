أمام نيوم.. كونسيساو يجري تغييرين

أجرى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تغييرين على التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مواجهة نيوم، مقارنة بالتشكيلة التي لعبت أمام الشباب في الجولة الماضية وكسبها بنتيجة 2ـ0.

ودفع المدرب البرتغالي بأحمد شراحيلي في القائمة بدلًا من الألباني ماريو ميتاي الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما حل موسى ديابي الغائب بسبب الإيقاف المواجهة الماضية مكان أحمد الغامدي.

واعتمد كونسيساو على تشكيل مكون من بريدراج رايكوفيتش في حراسة المرمى ورباعي خط دفاع يتضمن مهند الشنقيطي ودانيلو بيريرا وحسن كادش وأحمد شراحيلي فيما يحكم خط الوسط نجولو كانتي وفابينيو وأمامهما روجر فيرنانديز وعلى الجناحين موسى ديابي وستيفن بيرجوين ويقود الهجوم كريم بنزيما.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو يتساوى في الرصيد النقطي مع نيوم، حيث يمتلك كل فريق 17 نقطة، بعد فوز كل منهما في خمس مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في ثلاث مباريات.