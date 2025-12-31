الدرعية يكتسح الجبيل بخماسية

اكتسح فريق الدرعية الأول لكرة القدم ضيفه الجبيل 5ـ2، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الأربعاء.

وتناوب على تسجيل أهداف الدرعية كل من كلايتون «2»، محمد ذيبان «9»، أوسكار رودريجيز «15»، موسى ماريجا «54» وجايتان لابورد «80»، فيما أحرز روبرتو دياز «84» ومحمد الشمري «87» هدفي الجبيل.

وبهذا الانتصار، رفع الدرعية عدد نقاطه إلى 30 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الجبيل عند نقطتين في المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري.

ويحل الدرعية ضيفًا على أبها، الإثنين المقبل، بينما يستضيف الجبيل نظيره العربي في اليوم ذاته، ضمن الجولة الـ 15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.