بثلاثية نيوم.. الاتحاد يكرر سلسلة 2023

كرر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سلسلة 2023 التي تفادى من خلالها الخسارة خارج ملعبه في 8 مباريات متتالية بدوري روشن السعودي، بعد أن تغلب على منافسه نيوم 3ـ1 ضمن الجولة الـ12 الأربعاء.

وافتتح الفريق الغربي التسجيل مبكرًا عن طريق البرتغالي روجر فيرنانديز في الدقيقة 14 بعد تمريرة حاسمة من الهولندي ستيفن بيرجوين، قبل أن ينجح نيوم في إدراك التعادل عبر الجزائري سعيد بن رحمة عند الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، عاد الاتحاد ليمسك بزمام المباراة، ونجح بيرجوين في تسجيل الثاني عند الدقيقة 68 بصناعة من الفرنسي موسى ديابي، وبصم أحمد الغامدي على الهدف الثالث «90+6» ليمنح «النمور» الثلاث نقاط.

وبهذا الفوز، يواصل الاتحاد تأكيد صلابته خارج أرضه، إذ تشير الأرقام إلى أنه لم يخسر في آخر 8 مباريات خارج ملعبه في دوري المحترفين بانتصاره 5 مرات وتعادلين أمام الخليج 4ـ4، والفيحاء 1ـ1.

وكانت آخر مرة تجنب فيها الاتحاد الخسارة لـ8 مباريات متتالية في دوري المحترفين خارج ملعبه بعد انتصاره في 5 مباريات والتعادل 3 مرات قبل أن يوقف الشباب هذه السلسلة بالانتصار أمامه بهدف دون رد 2023.

وبلغت كتيبة المدرب البرتغالي النقطة الـ20 في الدوري من 6 انتصارات وتعادلين مقابل 3 هزائم، فيما تجمد نيوم عند 17 نقطة بعد أن كسب 5 وتعادل مرتين وخسر 4.

ويلاقي الفريق الغربي الجولة المقبلة نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة السبت، فيما يواجه نيوم منافسه الحزم الأحد لحساب الجولة الـ13.