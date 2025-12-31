الاتحاد يتلقى سابع ضربات بن رحمة

زاد الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب فريق نيوم الأول لكرة القدم، من غلّته التهديفية عبر الركلات الحرة، بعدما هز شباك الاتحاد، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وسجّل بن رحمة هدفه من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ27، استقرت في شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، ليرفع بذلك عدد أهدافه من الركلات الحرة إلى سبعة أهداف، بما فيها هدفه أمام الاتحاد.

وبدأت أهدافه من الركلات الحرة خلال موسم 2017ـ2018، عندما كان يمثل شاتورو في الدوري الفرنسي، إذ سجّل ثنائية من كرتين ثابتتين أمام ستاد بريست 29، وأسهم في منح فريقه التعادل بنتيجة 2ـ2.

وبعد انتقاله إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب» مع برينتفورد، نجح في تسجيل هدف من ركلة حرة أمام سوانزي خلال موسم 2018ـ2019، إلا أن الهدف لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة بنتيجة 3ـ2.

وخلال تجربته اللافتة مع وست هام، تمكن من زيارة شباك أندرلخت البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2022ـ2023.

وفي محطته الأخيرة مع ليون الفرنسي، قبل انتقاله إلى نيوم، كرر التسجيل من ركلة حرة أمام إنتانت فيني أولنوا في كأس فرنسا 2024.

كما وضع أولى بصماته من الركلات الحرة مع نيوم أمام الحزم خلال الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ومنذ انضمامه إلى نيوم في يناير 2025، خاض اللاعب الجزائري 26 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم تسع تمريرات حاسمة.