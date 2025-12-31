المرة التاسعة.. بيرجوين يوقع على إسهامين مع الاتحاد

استفاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للمرة التاسعة من إسهامات لاعبه الهولندي ستيفن بيرجوين، بعدما واصل حضوره الحاسم وقاد فريقه للفوز على نيوم 3ـ1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، إثر تسجيله هدفًا وصناعته هدفًا آخر خلال المواجهة.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يجمع فيها بيرجوين بين التسجيل والصناعة خلال الموسم الجاري، بعدما فعل ذلك أمام الأخدود في الجولة الأولى، ثم واصل تألقه في الجولة الثانية عندما هز شباك الفتح مرتين.

ولم يقتصر تأثير بيرجوين على الموسم الجاري، إذ سبق له تقديم أدوار مؤثرة في النسخة الماضية التي حققها الاتحاد، إذ صنع هدفين أمام الوحدة، وسجل وصنع أمام الاتفاق، وكرر الأمر ذاته أمام الرائد والشباب، إضافة إلى تسجيله هدفين أمام الخلود والهلال.

وافتتح الفريق الغربي التسجيل مبكرًا عن طريق البرتغالي روجر فيرنانديز في الدقيقة 14 بعد تمريرة حاسمة من الهولندي ستيفن بيرجوين، قبل أن ينجح نيوم في إدراك التعادل عبر الجزائري سعيد بن رحمة عند الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، عاد الاتحاد ليمسك بزمام المباراة، ونجح بيرجوين في تسجيل الثاني عند الدقيقة 68 بصناعة من الفرنسي موسى ديابي، وبصم أحمد الغامدي على الهدف الثالث «90+6» ليمنح «النمور» الثلاث نقاط.