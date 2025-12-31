قبل 48 ساعة.. النصر يشتري تذاكر الكلاسيكو

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن شركة نادي النصر اشترت جميع حصة التذاكر الخاصة بجمهور الفريق الأول لكرة القدم في اللقاء المرتقب أمام مضيفه الأهلي في كلاسيكو الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي على ملعب «الإنماء» في جدة، الجمعة المقبل.

وبينت المصادر ذاتها أن إدارة النصر تواصلت مع نظيرتها في الأهلي المنظمة للمباراة، قبل شراء حصة جماهير النصر البالغة 10 بالمئة من سعة الملعب بما يصل إلى نحو 5 آلاف تذكرة لتمنحها لرابطة مشجعي الفريق من أجل تولي عملية توزيعها.

وطرحت إدارة النادي الأهلي على منصة «ويبوك» تذاكر المباراة، ولم تطرح أي تذكرة خاصة بجمهور النصر، وأشارت مصادر «الرياضية» إلى أن عدد التذاكر المباعة حتى إعداد الخبر تجاوز 30 ألف تذكرة.

ويتصدر النصر ترتيب جدول الدوري برصيد 31 نقطة رغم تعثره بالتعادل 2ـ2 أمام الاتفاق في الجولة الجارية، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة عقب فوزه على الفيحاء.