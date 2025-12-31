ريشة: الطريس أغفل جزائية نيوم

أكد المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي في «الرياضية»، أن الحكم خالد الطريس أغفل ركلة جزاء لحسن العلي، مهاجم فريق نيوم الأول لكرة القدم، بعد أن دفعه، خلال مباراة الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وأوضح الحكم المصري: «العلي، تعرض لدفع واضح من فيرنانديز، وكان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض عند الدقيقة الـ18».

وفي حالة أخرى صادق ريشة على قرار الطريس بعدم احتساب لمسة يد داخل منطقة الجزاء على سعيد بن رحمة، لاعب نيوم.

وفسر ذلك: «اليد كانت في وضع طبيعي، ومبرر ولم تُكبِّر الجسم، بالتالي ينتفي التعمد، ولا وجود لركلة جزاء لمصلحة الاتحاد».

وانتهت المباراة بفوز النمور 3ـ1 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ليبلغ الاتحاد النقطة الـ20 له في سلم الترتيب، بينما تجمد نيوم عند 17.