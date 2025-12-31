بالتعادل الخامس.. جدة يحرم البكيرية «الثالث»

فرض فريق جدة الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على ضيفه البكيرية في الوقت القاتل خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، الأربعاء، ضمن الجولة الـ14 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

والتعادل هو الخامس تواليًا لفريق جدة الموسم الجاري، فيما يعد الثاني للبكيرية خلال الموسم الجاري.

وبعدما كانت المباراة تمضي لصالح الضيوف بهدف أحرزه الكوستاريكي جوناثان مويا لاعب البكيرية، بعد تمريرة متقنة من الغيني عثمان باتو زميله عند الدقيقة 32 ، حتى الوقت بدل الضائع كان للبرازيلي والمرسون جارسيا لاعب جدة رأي آخر بارتقائه علية لركلة ركنية ويسدد بالرأس في الشباك عند الدقيقة 90+6.

ورفع جدة رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، وحرم البكيرية من التقدم إلى المركز الثالث بعدما وصل إلى النقطة الـ26 وضعته في المركز الخامس.

ويستقبل البكيرية نظيره الباطن، الثلاثاء المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يحل جدة ضيفًا على الزلفي ضمن الجولة الـ15 من دوري الأولى.