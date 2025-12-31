النصر.. تجميد صلاحيات سيميدو

أصدر مجلس إدارة شركة النصر قرارًا بالأغلبية وفق البريد الإلكتروني الذي تم إرساله بشكل رسمي إلى مديري الإدارات بالنادي، ظهر الثلاثاء، وقبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الفريق أمام الاتفاق، بحسب مصدر خاص لـ «الرياضية»، وكان فحوى البريد كالتالي:

«تجميد صلاحية الرئيس التنفيذي البرتغالي سميدو، إضافة إلى سحب صلاحيات الصرف المالي من جميع الأفراد، وعدم قبول أي طلبات للصرف المالي دون موافقة اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة».

وأكد المصدر إرسال بريد آخر من محمد السكيت، الأمين العام للنادي، ظهر الأربعاء، يؤكد فيه أن جميع القرارات والإجراءات في الفترة المقبلة ستكون من خلاله.

وأعلن النادي، 17 يوليو الماضي، عن تعيين سيميدو «40 عامًا» رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا للشركة. وبات سيميدو، الذي كان عضوًا في إدارة استكشاف المواهب بالنصر قبل ضمِّه إلى اللجنة الفنية، رابع رئيسٍ تنفيذي لشركة النادي. وبعد انتقال 75 في المئة من ملكِية النصر إلى صندوق الاستثمارات العامة، صيف عام 2023، شغَل أحمد الغامدي المنصب ذاته، وبعده الإيطالي جويدو فينجا، ثم ماجد الجمعان. واعتزل سيميدو، لاعب الوسط السابق، في 2023، وخلال العام ذاته بدأ العمل في النصر. وولد سيميدو 11 يناير من العام 1985 بمدينة سيتوبال البرتغالية، وبدأ رحلته مع كرة القدم في سن مبكرة ضمن أكاديمية نادي سبورتينج لشبونة، حيث التقى بكريستيانو رونالدو للمرة الأولى، ونشأت بينهما صداقة وثيقة.

ويدين الفتى الأسمر الذي يبلغ طوله 183 سم، ويزن 73 كجم، بالكثير لرفيق دربه رونالدو الذي كان سببًا رئيسًا في استمرار مسيرته الرياضية بعد اقترابه من مغادرة سبورتينج لشبونة، إذ قررت الإدارة حينها تسريح سيميدو قبل أن تُفاجأ بردة فعل قوية من جانب رونالدو الذي أصر على بقاء صديقه، ونجح بذلك، في موقف لن ينساه أبدًا.

وعندما انتقل رونالدو إلى السعودية كان سيميدو الذي اعتزل كرة القدم للتو حينها ضمن خياراته في رحلته الجديدة.